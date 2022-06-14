В Шуше прошло первое заседание в расширенном формате Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 13 июня с участием представителей Администрации Президента Азербайджана, Конституционного суда, Милли Меджлиса (парламент) и Кабинета министров в Шуше состоялось первое заседание в расширенном формате Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании были обсуждены основные задачи и цели, поставленные перед Центром правовой экспертизы и законодательных инициатив, созданным указом главы государства от 19 мая 2022 года, а также необходимые организационные вопросы.

На заседании было особо подчеркнуто, что создание Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив, является важным этапом правовых реформ, осуществляемых в стране под руководством Президента Азербайджана. Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов довел до внимания участников заседания поручения руководства страны о задачах, стоящих перед Центром, и ожидания от его деятельности.

Кроме того, на заседании была представлена презентация о направлениях развития, стратегических целях Центра и проведены соответствующие обсуждения. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о структуре Центра, распределении деятельности, налаживании связей с другими государственными органами и структурами. Были предварительно обсуждены правовые рамки, направления деятельности и внутренняя структура подведомственного Центру правовой экспертизы и законодательных инициатив Института права и прав человека в статусе публичного лица юридического права.

На заседании также были проведены собеседования с кандидатами в руководство Центра, принято решение о проведении открытого, прозрачного и конкурентного конкурса для приема на работу с целью формирования штата Центра из высококвалифицированных специалистов. Правовое сообщество и медиа будут дополнительно проинформированы об условиях и порядке проведения конкурса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)