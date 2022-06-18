Азербайджан становится одним из основных поставщиков энергии в Европу

БАКУ /Trend/ - Растущая роль и возможности Азербайджана, успешно принимающего важные мероприятия, на которых обсуждаются глобальные проблемы мира, в частности в сфере энергетической безопасности Европы, признаются на международном уровне. IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", проводимый под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, так же привлек внимание проведением важных обсуждений и дискуссий на указанную тему.

Реализуемые страной в последние годы различные энергетические проекты заложили основу для углубления международного сотрудничества. Эти проекты, основанные на национальных интересах страны, сделали Азербайджан одним из ведущих экспортеров и поставщиков не только в регионе, но и на евразийском пространстве. Азербайджан, который за последние 25 лет ввел в эксплуатацию нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Новороссийск, Баку-Супса, реализовал такие глобальные проекты, как TANAP, TAP, являющиеся важными сегментами проекта "Южного газового коридора", считается одним из основных партнеров на энергетическом рынке.

В качестве логического продолжения новой нефтяной дипломатии республика успешно реализовала стратегию транспортировки природного газа на западные рынки. Не случайно энергетическая политика Азербайджана, до последнего десятилетия привлекавшая внимание всего мира больше запасами "черного золота", начала приобретать качественно новое содержание. Ежегодный рост объемов природного газа, экспортируемого в европейские страны, подтверждает, что наша страна является крупным поставщиком природного газа на мировом рынке. Особый интерес с этой точки зрения вызывает сказанное Президентом Ильхамом Алиевым на IX Глобальном Бакинском форуме на тему "Угрозы глобальному миропорядку" о том, что потребность в энергоресурсах Азербайджана растет: "...ситуация в Европе резко изменилась, и потребность в углеводородных ресурсах Азербайджана растет. Мы делаем все возможное для обеспечения растущих потребностей многих стран. За последние несколько месяцев нам поступили обращения из многих европейских стран, связанные с поставками газа. Конечно, это – не простой вопрос, потому что сначала надо добыть этот газ, а мы не планировали увеличивать его добычу. В настоящее время мы работаем по этому вопросу с Европейской комиссией".

Продолжающиеся военные действия в Украине, пик напряженности в отношениях между Россией и Западом, введенные взаимные санкции не только резко повысили цены на нефть и газ на мировом рынке, но и усилили тенденции использования природных энергоресурсов в качестве инструмента геополитического давления. Сегодня европейские страны находятся в поиске альтернативных источников и экспортеров, чтобы избавиться от энергозависимости от России. Об этом свидетельствуют слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в письме, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву в связи с открытием IX Глобального Бакинского форума: "Сейчас мы приближаемся к наиболее интенсивному этапу перестройки нашего энергоснабжения в двух параллельных формах. Мы должны отказаться от российского топлива. В этом вопросе важную роль играют альтернативные поставщики, такие как Азербайджан".

Наряду с участниками форума, в последние месяцы отмечают важность сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере также главы государств и правительств ряда европейских стран. Одной из основных причин этого является то, что наша республика является надежным, стабильным деловым партнером, никогда не использует богатые нефтяные и газовые ресурсы в качестве политического инструмента, не допускает искусственного роста цен. Запуск Южного газового коридора еще больше повысил привлекательность и стратегическую значимость нашей страны для Европы. Проведение в Баку заседаний министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору обусловлено тем, что Азербайджан является основным инициатором, инвестором и поставщиком природного газа. Прогнозируемые запасы месторождений природного газа, которые эксплуатируется сейчас и будут готовы к эксплуатации в ближайшей перспективе, составляют 2,6-3 триллиона кубометров. Это создает надежную гарантию того, что Азербайджан на протяжении более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. В связи с пропускной способностью TAP и TANAP генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол отметил, что увеличение пропускной способности газопровода почти в два раза – до 31 млрд кубометров может занять около пяти лет. На первом этапе эту цифру предусматривается довести до 24, а на втором - до 31 миллиарда кубометров. В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с зарубежными партнерами с целью увеличения пропускной способности трубопроводов.

В целом же серьезная поддержка со стороны стран Евросоюза мер, предпринимаемых нашей страной по расширению экспорта энергоресурсов, расширяет возможности Азербайджана по получению реальной политической поддержки в этой географии, обеспечению своих стратегических интересов.

Отдел аналитики Trend