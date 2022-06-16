США хотят помочь в достижении мира между Азербайджаном и Арменией - Карен Донфрид (Дополнено)

дополнено, первая версия опубликована в 18:35

БАКУ /Trend/ - США хотят быть полезными в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«США видят это окно возможностей, которое открыто для Азербайджана и Армении для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования, и мы хотим быть полезными в этом. Мы также видим, что ЕС играет важную и полезную роль в продвижении мирного процесса. Мой визит является символом расширения взаимодействия с Азербайджаном. Для нас это важный момент, чтобы понять, как мы можем поддержать мирный процесс на Южном Кавказе», — сказала она.