Сокращено количество выделенных минобразования Азербайджана служебных автомобилей

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, на предприятиях и в организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению, количество служебных легковых автомобилей, выделенных министерству образования, снижено с 75 до 23. Количество служебных легковых автомобилей, выделенных территориальным и местным подразделениям министерства образования, снижено с 65 до 13.

(Перевод: Нубар Кулузаде)