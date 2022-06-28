Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - 28 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, Али Асадов поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности на благо дружественного грузинского народа.

В ходе беседы было высоко оценено развитие азербайджано-грузинских отношений в различных сферах, обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)