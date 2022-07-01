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Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)

Политика Материалы 1 июля 2022 16:07
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Первого июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии в Азербайджане Милана Седлачека.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, Байрамов принял копию верительных грамот посла и поздравил его с назначением.

Отметив, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с Чехией, министр отметил, что между двумя странами налажен политический диалог на высоком уровне.

Было подчеркнуто, что Чехия является одной из девяти стран ЕС, с которыми Азербайджан установил отношения стратегического партнерства.

Посол, в свою очередь, выразил благодарность министру за поздравления и отметил, что существует большой потенциал для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Чехией.

По словам дипломата, он приложит все усилия для использования этого потенциала с целью развития связей.

Стороны отметили важность продолжения политических консультаций между двумя странами, а также обменялись мнениями о перспективах и возможностях сотрудничества в ряде сфер, в том числе в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной.

Байрамов проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, подходе Азербайджана к обеспечению мира и стабильности в регионе на основе строгого соблюдения принципов международного права.

Министр выразил готовность оказать новоназначенному послу Чехии соответствующую поддержку в период его дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии (ФОТО)
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