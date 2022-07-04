Азербайджан и Иран делают акцент на важности укрепления двусторонних связей - Хоссейн Амир Абдоллахиан

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран делают акцент на важности укрепления двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и интересах.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тегеране, сообщает Trend со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

По его словам, стороны на переговорах в очередной раз подчеркнули важность территориальной целостности двух стран.

«В новую эпоху в центре внимания должны быть региональные форматы. В ближайшее время в Тегеране состоится встреча глав МИД Ирана, Азербайджана и Турции», - сказал Абдоллахиан.

Он также отметил важность встречи экспертов высокого уровня в формате «3+3» между Азербайджаном, Арменией, Грузией, Россией, Ираном и Турцией, а на следующем этапе - на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Тегеране или другом иранском городе.

Энергетика и транзит являются двумя важными вопросами в экономическом сотрудничестве Ирана и Азербайджана, отметил глава ведомства.

Он также сообщил о процессе согласования вопроса обмена электроэнергией между Азербайджаном и Ираном в периоды пиковых нагрузок.

По словам Абдоллахиана, в ходе визита министра энергетики Ирана в Азербайджан будет достигнуто окончательное соглашение по этому вопросу.

За последние месяцы был зафиксирован значительный рост товарооборота между двумя странами, отметил глава МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)