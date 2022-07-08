Министр обороны понаблюдал за учениями командо в Ходжавенде (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за учебными тренировками подразделений командо Сухопутных войск в Ходжавендском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год на труднопроходимой местности, командо продемонстрировали высокий профессионализм.

Министру обороны было доложено о решении, принятом согласно плану учений. Было отмечено, что по сценарию подразделение командо получило соответствующее задание по нейтрализации условного противника, учинившего провокацию, совершив налет на населенный пункт в направлении государственной границы.

Незамедлительно покинув пункты постоянной дислокации, командо, используя рельеф местности и не вступая в бой с условным противником, захватили господствующие высоты и выполнили фортификационную деятельность.

Обнаруженные в соответствии с полученными разведывательными данными позиции условного противника были уничтожены путем засады и набега.

Высоко оценив учения, проводившиеся в целях совершенствования умений командного состава принимать оперативные и оптимальные решения, а также оттачивания тактической выучки в горной и лесной местности, министр обороны дал соответствующие поручения, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)