В «Умное село» Агалы Зангилана до конца месяца переселится 41 семья

БАКУ /Trend/ - На первом этапе до конца этого месяца в «Умное село» Агалы Зангиланского района переселится 41 семья.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.

По его словам, в связи с этим уже принимаются серьезные меры.

«До конца месяца бывшие вынужденные переселенцы вернутся в свои дома», - добавил Гаджиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)