Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу".

Собеседники подчеркнули важность процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, что, по их мнению, будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте Эрдоган и Пашинян также выразили надежду на скорейшую реализацию вопросов, согласованных на встрече спецпредставителей двух стран 1 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)