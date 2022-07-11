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Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

Политика Материалы 11 июля 2022 16:48
Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу".

Собеседники подчеркнули важность процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, что, по их мнению, будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте Эрдоган и Пашинян также выразили надежду на скорейшую реализацию вопросов, согласованных на встрече спецпредставителей двух стран 1 июля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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