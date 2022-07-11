ЕС предоставит Азербайджану дополнительные средства для разминирования - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - ЕС предоставит Азербайджану дополнительные €4,25 млн для поддержки разминирования освобожденных территорий.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта "Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию"", - отметил он.