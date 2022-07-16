ЕС поддерживает двустороннее решение Армении и Азербайджана о проведении встречи глав МИД - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - ЕС поддерживает двустороннее решение Армении и Азербайджана о проведении встречи министров иностранных дел. Об этом, как сообщает Trend, написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Сегодня состоялись отличные встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Оценено состояние мирного процесса. Также выражена поддержка ЕС двустороннему решению Армении и Азербайджана провести завтра встречу министров иностранных дел в Грузии», - написал он.