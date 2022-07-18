Правительство Азербайджана прикладывает огромные усилия для развития альтернативной энергетики - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Сегодня правительство Азербайджана прикладывает огромные усилия для развития сектора возобновляемой энергетики, что крайне важно.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на открытии 16-й Бакинской летней энергетической школы.

Ректор отметил, что эта школа была основана в 2007 году и проводится ежегодно.

«Бакинская летняя энергетическая школа дает возможность иностранным участникам ознакомиться с энергетической политикой Азербайджана», - сказал Хафиз Пашаев.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа проводится при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.