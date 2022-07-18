Временное исполнение обязанностей председателя Государственного таможенного комитета возложено на Шахина Багирова - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Багирова первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

В распоряжении отмечается, что Багиров Шахин Султан оглу назначен первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

До назначения председателя Государственного таможенного комитета временное исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Багирова Шахина Султан оглу.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.