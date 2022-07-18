Депутаты Милли Меджлиса встретились с делегацией во главе с Томасом Пареба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 июля депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и Вугар Байрамов встретились с делегацией во главе с членом Комитета по транспорту и туризму Европарламента Томасом Пареба.

Как сообщает Trend, депутат Турал Гянджалиев, поприветствовав гостей сказал, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Европарламентом. Он рассказал депутату Европарламента от Польши Томасу Пареба и другому члену делегации Витольду де Шевилю об отношениях Азербайджана с европейскими странами, а также с Польшей. Он проинформировал гостей о новых реалиях, возникших в регионе после 44-дневной Отечественной войны, о проводимых на освобожденных территориях восстановительно-строительных работах, о возвращении на свои родные земли наших граждан, ставших вынужденными переселенцами во время оккупации. Он подчеркнул, что установление устойчивого мира в регионе, открытие коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, внесут большой вклад в экономическое развитие региона и благосостояние народов.

Томас Пареба подчеркнул важность проведения подобных визитов и встреч для получения объективной информации о реалиях послевоенного периода и происходящих в регионе событиях. Он рассказал о важности укрепления безопасности в регионе, открытия коммуникаций, коснулся развития отношений между Азербайджаном и Европой, а также Польшей.

На встрече депутаты Севиль Микаилова и Вугар Байрамов, заместитель председателя организации "Возвращение в Карабах" Гюльмамед Мамедов рассказали об инициативах Азербайджана, связанных с возрождением освобожденных от оккупации территорий, открытием коммуникаций и налаживанием сотрудничества, а также связанных с нормализацией отношений с Арменией и подписанием мирного договора, поделились своими мыслями о перспективах развития отношений Азербайджана с Европой.

В беседе также состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.