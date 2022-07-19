В Брюсселе состоялось 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июля в столице Бельгии Брюсселе под сопредседательством Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Верховного представителя Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Джозеф Боррелля состоялось 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены отношения между Азербайджаном и ЕС, в частности, текущее состояние всеобъемлющего соглашения, находящегося на стадии переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом. Обе стороны подтвердили, что выступают за заключение этого соглашения в короткие сроки.

Затем были обсуждены различные аспекты отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, отраслевое сотрудничество, в том числе энергетика, транспорт, окружающая среда, экономика, торговля, отношения между людьми, социальные вопросы, а также вопросы коммуникации. В частности, до внимания Европейского Союза была доведена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером, и в этой связи подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного Президентом Азербайджанской Республики и Председателем Европейской Комиссии 18 июля. В Евросоюзе заявили, что азербайджанский природный газ способствует безопасности поставок и стабильности цен. В то же время были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на многосторонних площадках и в этом контексте сотрудничество в рамках Восточного партнерства и пути совершенствования Восточного партнерства.

Еще один пункт повестки дня был посвящен региональным вопросам. В связи с этим были проведены широкие обсуждения по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов обратил внимание на нынешнее состояние процесса нормализации, подход и видение Азербайджана. Было отмечено, что Азербайджан является сторонником системного и структурированного подхода к подписанию мирного соглашения. Была доведена до сведения ЕС позиция Азербайджана по делимитации границ, открытию коммуникаций и реализации мер доверия между Азербайджаном и Арменией.

В частности, министр проинформировал о восстановительных работах в постконфликтный период. Он подчеркнул, что знаменательная дата нынешнего собрания совпала с возвращением вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов, в село Агалы Зангильского района. Министр также обратил внимание на вопросы массового заминирования азербайджанских территорий в контексте постконфликтных восстановительных и строительных работ, и довел до сведения своих коллег, что это является серьезным препятствием скорейшему возвращению бывших вынужденных переселенцев, что мирные жители Азербайджана гибнут и получают ранения в результате взрывов мин, которые происходят регулярно. Отмечено, что помощь и сотрудничество Азербайджану в сфере разминирования имеет важное значение.

В ходе встречи была представлена ​​информация о других вопросах повестки дня Азербайджан-Европейский Союз, в том числе о сотрудничестве в области демократии, прав человека, верховенства права, шагах и реформах, предпринятых в Азербайджане в этом направлении, а также состоялся обмен мнений по другим региональным вопросам повестки дня.

В завершение встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и Верховный представитель Европейского Союза по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель сделали заявления для прессы.