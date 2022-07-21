В Баку прошла конференция на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 июля - в преддверии Дня национальной прессы в Азербайджане Агентство развития медиа провело в Баку конференцию на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям».

Как сообщает Trend, целью организации конференции с участием представителей международных медиа-структур и общественности, зарубежных и местных медиа-экспертов является обмен мнениями, направленный на анализ пути развития азербайджанской прессы, достигнутых результатов, а также медиа-реформ в современную эпоху.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов в своем выступлении отметил, что агентство, прежде всего, нацелено на укрепление экономической независимости субъектов медиа, их материально-технической и правовой базы, модернизацию инфраструктуры, создание новой экономической модели в соответствующей сфере и поддерживает шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении.

В рамках конференции была организована панельная сессия, модератором которой стал главный редактор газеты Xalq cəbhəsi Эльчин Мирзабейли.

Выступая на панельной сессии, заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова отметила, что в результате фундаментальных реформ, проведенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были определены приоритеты информационной политики независимого Азербайджана, отменена цензура, ликвидирован государственный контроль над СМИ, укреплена их материально - техническая база, появились новые перспективы развития.

Юсифова отметила, что роль медиа в жизни общества неуклонно растет.

По ее словам, медиа в своей деятельности должны всегда руководствоваться принципами объективности, креативности, социальной ответственности и национальными интересами.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)