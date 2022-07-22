Грамотность и просвещенность в сфере медиа - ключевые факторы успеха - Александру Гибой

ШУША /Trend/ - Необходимо повышать медиа-грамотность.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александру Гибой на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Крайне важно сохранить доверие читателя. Для этого молодых журналистов необходимо обучать искать альтернативные источники информации, перепроверять факты. Медиа - грамотность и медиа - просвещенность - это ключевые факторы успеха правильного донесения информации», - сказал Гибой.

Он отметил, что СМИ являются составной частью повседневной жизни человека, и их роль растет.

«Они формируют тенденции. В этом смысле необходимо сохранять медиа-этику, то есть то, что позволяет оставаться нейтральным. Необходимо объяснять начинающим журналистам, что нужно быть ответственным за свои слова, за то, что ты транслируешь», - сказал Гибой.