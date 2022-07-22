Наблюдаются серьезные проблемы, связанные с нарушением кодекса медиа-этики - Мушфиг Алескерли

ШУША /Trend/ - Наблюдаются серьезные проблемы, связанные с нарушением кодекса медиа-этики.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель Профсоюза журналистов, эксперт в сфере медиа Мушфиг Алескерли на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«Конечно, ни одна страна не способна принять закон о контроле контента. В некоторых государствах есть похожие законы, однако они часто воспринимаются негативно. Необходимо обновить медиа-кодекс, урегулировать законодательство во избежание появления тенденции «фейковых» новостей», - сказал Алескерли.

Он сообщил, что выдвигаются различные инициативы, такие как, например, обложение налогом СМИ, функционирующих в социальных сетях, и другие меры, направленные на повышение профессиональных навыков.

По его словам, цифровизация имела столько же негативных последствий, сколько и позитивных. Увеличение количества непроверенных новостей является большой проблемой, так как, по статистике, «фейк-ньюс» привлекают повышенное внимание, отметил Алескерли.

Эксперт добавил, что итогом работы с кадрами по повышению профессиональной этики станет рост количества профессионально подготовленных материалов.