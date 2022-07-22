В ходе второй Карабахской войны было много ложной информации, проплаченной армянской диаспорой - Центр стратегических исследований Ирака

ШУША /Trend/ - Сегодня мы своими глазами видим следы армянского вандализма в Карабахе.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Центра стратегических исследований Ирака Мац Мухы Абдулхамид Обада на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», проходящем в Шуше и организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

"Мое сегодняшнее выступление посвящено освещению 44-дневной войны в Карабахе в мировой прессе, и в частности в арабских СМИ. В международных СМИ было много было ложной информации, проплаченной армянской диаспорой. Со стороны Армении не раз публиковались фейковые материалы и снимки», - сказал он.

Директор Центра стратегических исследований Ирака отметил, что армянская сторона неоднократно обвиняла Азербайджан в "разрушении христианского наследия", что является грязной ложью.

"Сегодня мы своими глазами видим в Карабахе разрушенные за период 30-летней армянской оккупации религиозные памятники. Мы в Ираке тоже пострадали от этого. Армянская пресса распространяла ложную информацию о привлечении наемников из Ирака к участию в войне в Карабахе. Мы должны объединиться в борьбе с фейковыми новостями и усилить сотрудничество в сфере СМИ», - добавил он.