Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде

БАКУ /Trend/ - 22 июля находящийся с визитом в Тбилиси председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Trend, на встрече в центре внимания находились вопросы перспектив развития связей между Азербайджаном и Грузией в политической, экономической, культурной и религиозной областях.

Стороны с удовлетворением отметили, что древние дружественные и добрососедские отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства.

Было отмечено, что дружественные отношения между высшими религиозными лидерами Азербайджана и Грузии высоко оцениваются народами двух стран.

На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.