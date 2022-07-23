ШУША /Trend/ - Международный медиа-форум в Шуше способствует расширению сотрудничества между различными СМИ как в Азербайджане, так и за рубежом.

Об этом сказал Trend бывший советник президента Сербии, директор отдела анализа политики исследований и публикаций Института развития и политики при Университете ADA Дамьян Крневич в кулуарах первого Международного медиа-форума на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации", прошедшего при организации Агентства развития медиа Азербайджана 22 июля в городе Шуша.

"Уверен, что Международный медиа-форум не только направлен на обсуждение и поиск решений различных глобальных вопросов повестки дня, но и способствует расширению сотрудничества между различными СМИ как в Азербайджане, так и за рубежом”, - сказал Крневич.

По его словам, после второй Карабахской войны пришло осознание того, что ее история недостаточно освещалась мировыми медиа.

"Политика Президента Ильхама Алиева способствует выходу медиа Азербайджана на мировую арену. Считаю, что создание таких ведомств, как Агентство развития медиа, говорит о том, что Азербайджан осознает тот факт, что ему все еще необходимо решать проблему серьезным и всеобъемлющим образом, расширять сотрудничество с международными СМИ. В этом смысле создание Агентства развития медиа свидетельствует о стремлении официального Баку продвигать Азербайджан и его медиа-среду на глобальной арене", - сказал Крневич.

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