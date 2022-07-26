...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В парламенте Азербайджана разрабатывается новый законопроект о политпартиях

Политика Материалы 26 июля 2022 20:19 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана разрабатывается новый законопроект о политпартиях

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Представители парламентских политических партий обратились к председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на предмет подготовки нового законопроекта о политических партиях.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

В обращении подчёркивается необходимость разработки отвечающего современным реалиям развития страны нового закона.

Согласно информации, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова уже дала необходимые распоряжения и документ находится в разработке.

С учётом общественной значимости нового закона зарегистрированным в стране политическим партиям предложено представление своих предложений в парламент.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости