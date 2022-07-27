ЕС высоко оценивает активно развивающийся диалог с Азербайджаном - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Европейский союз высоко оценивает активно развивающийся диалог с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сказал в среду журналистам посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в кулуарах мероприятия, посвященного организованному Евросоюзом интеллектуальному конкурсу под названием "Насколько хорошо вы знаете Европу?".

Конкурс посвящен Европейскому году молодежи.

Посол отметил успешно развивающееся сотрудничество Азербайджана и ЕС в области образования.

"Собрав вместе молодых людей в возрасте от 14 до 26 лет из всех регионов Азербайджана, ЕС стремится к расширению знаний участников об истории Европы, ее ценностях и культуре, а также поощряет работу в команде и развитие аналитических навыков. Было получено около 555 заявок, но только 66 кандидатов от 14 команд были допущены к участию в конкурсе", - сказал Михалко.

Посол отметил, что в рамках Европейского года молодежи представительство Евросоюза в Азербайджане запланировало проведение ряда мероприятий, таких как EuroVillage, Европейская летняя школа и Молодежный конкурс ЕС, для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Он также напомнил о недавнем визите в Баку Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, подписании "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере", встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Эти встречи в очередной раз подтверждают высокий уровень отношений между Азербайджаном и ЕС. Мы очень ценим развивающийся диалог между сторонами", - сказал Михалко.