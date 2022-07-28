На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.