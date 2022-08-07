ОИС осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил жестокое и неприемлемое нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года, передает Trend со ссылкой на заявление ОИС.

"Войдя в здание посольства, члены группы совершили акт вандализма, подняли религиозные флаги и выкрикивали на балконе здания радикальные религиозные лозунги. Это подрывает принцип неприкосновенности дипломатических помещений. Генеральный секретариат призывает к тщательному расследованию инцидента", - говорится в заявлении.