"Кубок моря" придаст импульс развитию мира и добрососедских отношений на Каспии - контр-адмирал

БАКУ /Trend/ - "Кубок моря" придаст импульс развитию мира и добрососедских отношений на Каспии.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана, об этом 15 августа на церемонии открытия конкурса "Кубок моря" сказал командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров.

Он отметил, что Азербайджан подготовился к конкурсу "Кубок моря" с большим победным настроем.

Контр-адмирал выразил уверенность в том, что проводимый в стране в пятый раз конкурс и в этом году пройдет на высоком уровне.

Бекиров сказал, что эти соревнования еще больше укрепят солидарность между участниками.

Он подчеркнул, что также они имеют важное значение для обмена опытом между военными моряками разных стран, повышения их профессионализма и пожелал командам успехов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)