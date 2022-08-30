Дома, незаконно построенные в Карабахе армянской диаспорой, перешли в собственность Азербайджана - исследование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Реалии, созданные исторической победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, всесторонне на пользу Азербайджану. Успехи, завоеванные азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на поле боя, продолжились успехами на политической арене. Переход города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана - еще один успех, достигнутый на постконфликтном этапе.

Деньги армянской диаспоры в Карабахе потрачены впустую

В период оккупации Армения и армянская диаспора, используя все возможные средства, стремились закрепиться на азербайджанских землях, создать инфраструктуру. Среди этих попыток было незаконное строительство домов в селе Забух Лачинского района, переселение сюда армян из Сирии и Ливана. По требованию азербайджанского государства незаконно жившие в городе Лачин и окрестных селах армяне покинули их.



Незаконно переселенная в Лачин из Сирии семья

Село Забух имеет особое значение в связи с расположением вблизи Лачинского коридора. Армяне предпринимали различные шаги, чтобы закрепиться на этой территории. В первую очередь после оккупации было осуществлено искусственное переселение. Было проведено целенаправленное расселение здесь этнических армян из Ливана и Сирии.

Кадры со спутника строительства, проводившегося армянами в селе Забух

Крупные финансовые вложения армянской диаспоры в Карабахе обернулись убытками

В Забухе за счет пожертвований армянских бизнесменов и представителей диаспоры незаконно были построены дома. Всего было запланировано строительство в 3 этапа 150 домов, а строительные работы начались с 2014 года. В сентябре 2016 года этот процесс был завершен. Дома в Забухе были построены на средства организации ARI (Artsakh Roots Investment). Согласно отчетам этой организации и другим данным из открытых источников, в 2011-2016 годах на оккупированные территории было потрачено более 4 миллионов долларов США.

Дома, незаконно построенные армянами в Лачине

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева город Лачин, а также населенные пункты Забух и Сус 26 августа были взяты под полный контроль подразделениями азербайджанской армии.

Армяне, незаконно поселившиеся там, покинули территорию, незаконно построенная социальная инфраструктура перешла в собственность Азербайджана.