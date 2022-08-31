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Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 31 августа 2022 20:58 (UTC +04:00)
Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хикмет Гаджиев

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и его команды в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в среду Trend, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы высоко ценим роль президента Совета ЕС Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по подписанию мирного договора и нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении", - говорится в публикации.

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