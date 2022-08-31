Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко ценит роль президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля и его команды в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в среду Trend, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы высоко ценим роль президента Совета ЕС Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по подписанию мирного договора и нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении", - говорится в публикации.