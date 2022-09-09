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Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)

Политика Материалы 9 сентября 2022 11:10 (UTC +04:00)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, им рассказали о различных артефактах, свидетельствующих о древних поселениях на этих территориях.

«Азыхская пещера является одним из древнейших мест поселения человека. К сожалению, во время армянской оккупации здесь были проведены незаконные раскопки и часть находок вывезена в Армению, что противоречит всем нормам международного права», - рассказали путешественникам.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
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