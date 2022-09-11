Минская группа уже осталась в прошлом - Анализ

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ не только не смогла добиться какого-либо прогресса в решении армяно-азербайджанского конфликта, но и напротив, ее "деятельность" привела к многолетнему затягиванию его урегулирования. Азербайджан своей исторической победой в 44-дневной войне самостоятельно урегулировал конфликт. А Минская группа, как и этот конфликт, осталась в прошлом.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что сейчас некоторые силы, нисколько не стыдясь, пытаются «воскресить» эту структуру.

«Минская группа ОБСЕ на протяжении многих лет совершала в регион бессмысленные визиты, и эти поездки впоследствии уже прослыли туристическими. Данная структура выступала с предвзятой позиции, поддерживая оккупанта-Армению, закрывая глаза на акты вандализма армян на оккупированных азербайджанских землях, не называя захватчика своим именем. Именно в результате этой предвзятой и неконструктивной позиции переговоры не давали никаких результатов, и конфликт оставался нерешенным. На самом деле целью Минской группы было не его решение, а превращение конфликта в замороженный, путем имитации переговоров. Эта организация полностью лишилась доверия азербайджанского народа, и никто не надеялся на ее деятельность, на демонстрацию ею объективной позиции», - сказала Гусейнова.

Она отметила, что все это еще раз подтвердилось в период 44-дневной войны.

«Мы стали свидетелями того, как некоторые страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, показав свое истинное лицо, поддержали Армению, подняв шум на весь мир и попытавшись остановить Азербайджан, отвлечь его от освобождения своих исконных земель от оккупации. Они даже обвинили Азербайджан, тогда как в отношении Армении они в течение 30-летнего периода армянской оккупации азербайджанских земель никаких мер не принимали, оккупантом ее не называли. Очевидно, что эта структура была полностью пристрастной и пыталась максимально затянуть решение конфликта. А сейчас какие-то силы в своих целях пытаются ее "воскресить". Однако это невозможно. Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, и конфликт уже в прошлом, а Минская группа сдана в архив истории. В регионе уже сложились новые реалии, появились новые возможности для установления устойчивого мира, формирования новой среды сотрудничества. И попытки "воскресить" Минскую группу никаких результатов не принесут», - сказала Гусейнова.

Политический комментатор Эльчин Мирзабейли сказал Trend, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которая уже ушла в историю, не должны больше упоминать названия этой структуры, не достигшей за весь период своей "деятельности" прекращения оккупации азербайджанских земель, исполнения резолюций Совета Безопасности ООН, озвучивавшей поощряющие оккупацию лицемерные заявления.

"Также они должны извиниться за такую "деятельность" перед сотнями тысяч азербайджанцев, которые почти 30 лет тосковали по родным землям, и чьи дома, могилы их родных были разрушены", - сказал он.

Мирзабейли отметил, что доверие азербайджанского народа к этой структуре и ее сопредседателям полностью утрачено и словосочетание "Минская группа ОБСЕ" вызывает в обществе страны в лучшем случае горькую улыбку и отвращение.

"И если кто-то вновь попытается без всякого стеснения заикнуться о Минской группе, он должен быть уверен, что заслужит еще большую ненависть азербайджанского народа", - сказал Мирзабейли.

Он добавил, что азербайджанское государство и народ полны решимости искоренить любое проявление, угрожающее суверенитету и территориальной целостности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)