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Международный центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с Альянсом цивилизаций ООН

Политика Материалы 12 сентября 2022 17:07 (UTC +04:00)
Международный центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с Альянсом цивилизаций ООН

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова и верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса с целью укрепления совместного сотрудничества, сообщает в понедельник Trend.

В ходе встречи состоялись обсуждения в связи с заседанием высокого уровня на тему "Мир, безопасность и проблемы, вызванные климатическим кризисом, и подход партнеров к этому", которое будет организовано Центром в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящих мероприятиях Центра, X Глобальном Бакинском форуме.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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