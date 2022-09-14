Обстрел азербайджанских мирных жителей является свидетельством военных преступлений Армении - мнения

БАКУ /Trend/ - Обстрел азербайджанских гражданских лиц является наглядным свидетельством военных преступлений Армении.

Об этом Trend сказала в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что армянская сторона не может ответить азербайджанской армии на поле боя, поэтому обстреливает гражданское население.

"Свидетелями подобных действий армянской стороны мы были и во время 44-дневной войны. Сегодня Армения продолжает совершать преступления против мирного населения Азербайджана. Как известно, в результате обстрела армянских ВС были ранены сельские жители Асим Иса оглу Мусаев и Арзуман Иман оглу Оруджев" ,- сказала депутат.

По ее словам, армянские вооруженные формирования демонстрируют свою беспомощность, целясь в гражданское население.

"Считаю, что международное сообщество должно принять меры для предотвращения военных преступлений армян. Азербайджанская армия дает достойный ответ на армянские провокации, и ответ нашей армии на провокации 12 сентября стал для Армении очередным уроком. Армения должна осознать, что альтернативы подписанию мирного договора нет. Они должны знать, что "Железный кулак" на месте и на каждую провокацию будет дан достойный ответ", - добавила Гусейнова.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend, что провокация армянских вооруженных сил направлена не только против военнослужащих Азербайджана, но и против гражданского населения.

"Армения совершает преступления против мирных людей, как и во время 44-дневной войны. Жители кяльбаджарских сел Асим Мусаев и Арзуман Оруджев получили ранения от вражеской пули. Армения точно так же терроризировала во время войны мирное население Гянджи и Тертера. Армянская армия никогда не воевала лицом к лицу, а всегда целилась исподтишка в мирных людей. Азербайджанские солдаты, участвовавшие в освобождении города Шуша, так же говорили в своих интервью, что армяне боялись их, не могли стоять с ними лицом к лицу. После поражения в последнем боестолкновении армянские вооруженные силы применили пулю против гражданского населения. Международные организации не должны оставаться равнодушными к этим военным преступлениям. Армянский терроризм направлен не только против Азербайджана, но и против всего человечества, против региональной стабильности", - сказал депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)