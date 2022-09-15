Азербайджан твердо привержен обеспечению стабильности в регионе - постпред

БАКУ /Trend/ - Азербайджан твердо привержен восстановлению освобожденных территорий и обеспечению стабильности и развития в регионе.

Об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания Совета безопасности ООН, передает Trend.

"Азербайджан выступает за открытие региональных транспортных коммуникаций и процветание Южного Кавказа. Позиция Азербайджана основывается на международном праве и принятых практиках", - сказал он.

По словам постпреда, попытки Армении уклониться от выполнения достигнутых договоренностей, делают ее нарушителем международных обязательств.

Он отметил, что текущая эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе - не единственный инцидент, а лишь очередная армянская провокация за последние несколько месяцев.

Яшар Алиев добавил, что Армения продолжает закладывать мины на территории Азербайджана.