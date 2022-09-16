Замминистра Азербайджана о пожарах, устроенных армянами в направлении Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Армяне в очередной раз показали свое лицемерие, свою враждебную позицию не только против человечества, но и против природы, устроив пожары на горных территориях в направлении Ходжалы.

Как сказал Trend в пятницу заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, это преступление против природы, акт экологического терроризма.

«Устроенные армянами пожары в направлении Ходжалы уничтожают здешнее чрезвычайно богатое биоразнообразие, среду обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, приводят к уничтожению ценных пород деревьев, характерных для этих мест, таких как дуб, граб, бук, тополь, береза. Пожары, устроенные армянами, наносят большой ущерб экосистеме, что является еще одним подтверждением их враждебного отношения к человечеству и природе», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)