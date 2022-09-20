Неуважение к Венской конвенции - куда смотрит полиция во время нападений на посольства Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - В последнее время имеют место факты нападений на диппредставительства Азербайджана за рубежом. Так, 5 августа произошло нападение на посольство страны в Лондоне. Члены радикальной религиозной группы ворвались в здание дипкорпуса, устроили там беспорядки, скандировали радикальные религиозные лозунги. Интересно, что в это время британского полицейского, отвечающего за обеспечение охраны здания снаружи, на месте не было. Несмотря на то, что после заявлений официального Баку о необходимости всестороннего расследования нападения на посольство британские правоохранительные органы задержали восемь человек, это не освобождает от ответственности официальный Лондон, который, согласно Венской конвенции, обязан обеспечивать защиту диппредставительств.

После напряженности на границе между Азербайджаном и Арменией армянские организации начали систематические провокации против Азербайджана. Члены ультранационалистического Национального комитета американских армян, Федерации армянской молодежи и других армянских организаций 15 сентября попытались провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне. Участников акции «встретили» перед посольством исполнением гимна Азербайджана, военными маршами и плакатами с лозунгами "Карабах - это Азербайджан!". Также нарушила планы участников акции, пытавшихся скандировать свои лозунги, сигнализация, установленная посольством. Так что через некоторое время им пришлось ретироваться с территории. Американская полиция все это время никак не реагировала на попытки армянских националистов, хотя, согласно Венской конвенции, власти США обязаны организовать охрану посольства Азербайджана.

А на днях армянские радикалы напали на посольство Азербайджана во Франции. Сотруднику дипкорпуса, рискуя жизнью, удалось помешать проникновению армянских радикалов в здание, тогда как охраной диппредставительств должна заниматься французская полиция.После этого инцидента азербайджанский посол Рахман Мустафаев написал в Twitter: "Эммануэль Макрон не обеспечивает защиту посольств и игнорирует наши фундаментальные требования касательно нашей безопасности, что является позором для Франции».

Где же в это время была французская полиция, которая обязана охранять посольство, согласно Венской конвенции?

Посол Франции Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана и ему была вручена нота протеста. Замминистра иностранных дел Халаф Халафов довел до сведения посла, что нападение группы радикально настроенных представителей армянской диаспоры демонстративно сопровождалось грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права. В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, были поставлены под угрозу его деятельность и жизнь сотрудников. Закари Гросс выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с посольством Азербайджана. Было отмечено, что в соответствии с обращением азербайджанской стороны будут предприняты шаги для дачи соответствующей правовой оценки инциденту.

Отметим, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года безопасность дипломатических представительств должна обеспечивать принимающая страна. Однако, когда дело касается охраны посольств Азербайджана в США, Франции и Великобритании, соответствующие пункты этой конвенции "не работают", и упомянутые государства бывают не заинтересованы в их исполнении. Возникает вопрос: с чем связано странное безразличие властей этих государств в отношении диппредставительств Азербайджана? Как получается, что эти страны не в состоянии обеспечить охрану посольства Азербайджана?

Из отношения официального Баку к охране дипломатических представительств иностранных государств в стране видно, что Азербайджан, как и во всех вопросах, руководствуется в вопросах охраны посольств международными конвенциями, ответственно относится к взаимным обязательствам. И Азербайджан вправе требовать такого же отношения от властей стран, в которых представлен его дипломатический корпус. Будем надеяться, что акты вандализма, совершенные в отношении посольств Азербайджана, будут должным образом расследованы и этим инцидентам будет дана правовая оценка. В противном случае подобные ситуации могут повториться. А это стало бы серьезным ударом по двусторонним отношениям и взаимному доверию между Азербайджаном и странами, где были совершены провокации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)