Быстрыми темпами идет процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий - Рахман Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха готов участвовать во всех процессах восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в ходе панельной сессии на тему «Усиление культурной экономики», передает во вторник Trend.

"На освобожденных территориях за период оккупации было разрушено также культурное и историческое наследие Азербайджана. Это было сделано для усложнения процесса возвращения бывших беженцев, усложнения процесса восстановления территорий. Несмотря на это, быстрыми темпами идет процесс восстановления территорий. Фонд возрождения Карабаха готов участвовать во всех процессах восстановления освобожденных территорий, а также организации соответствующих мероприятий в связи с этим», - сказал Гаджиев.