...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 23 сентября 2022 02:14 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в ежегодной координационной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выступил на встрече, которая прошла под председательством Пакистана.

Было выражено удовлетворение тем, что ОИС, как главная многосторонняя организация в мусульманском мире, является одним из главных акторов в деле защиты международной безопасности. Была отмечено беспокойство Азербайджана растущей нестабильностью и конфликтами во многих частях мусульманского мира.

Был отмечен вклад Азербайджана в мультикультурализм и межрелигиозный диалог, в этой связи подчеркнута важность Бакинского процесса, действующего с 2008 года.

Министр поблагодарил ОИС за обширную и постоянную поддержку Азербайджана в период оккупации Арменией азербайджанских территорий и в постконфликтный период. Была дана информация о предпринимаемых Азербайджаном шагах по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Джейхун Байрамов поблагодарил ОИС за поддержку Азербайджана (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости