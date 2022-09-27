Желаем, чтобы флаг Азербайджана в Карабахе развевался вечно - посольство Турции

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане разместило публикацию по случаю 27 сентября - Дня памяти, сообщает во вторник Trend.

«В День памяти, отмечаемый 27 сентября, мы чтим память наших азербайджанских братьев, героически сражавшихся в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Желаем, чтобы флаг Азербайджана в Карабахе развевался вечно. Карабах - это Азербайджан!» - говорится в публикации на официальной странице посольства в Twitter.

(Перевод: Фидан Мустафаева)