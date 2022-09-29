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Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)

Политика Материалы 29 сентября 2022 16:17 (UTC +04:00)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ШУША /Trend/ - Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша.

Как передает в четверг корреспондент Trend, в первую очередь они ознакомились с расстрелянными армянскими оккупантами бюстами выдающихся личностей Азербайджана - Бюльбюля, Натаван и Узеира Гаджибейли.

Далее участники форума посетили Шушинскую крепость, где им рассказали об истории этого памятника.

Прогулка завершилась посещением одного из самых живописных мест в городе Шуша - Джыдыр-дюзю.

Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)
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