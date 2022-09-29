Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Участники I Форума мозговых центров Азербайджана совершили прогулку по историческому центру города Шуша.

Как передает в четверг корреспондент Trend, в первую очередь они ознакомились с расстрелянными армянскими оккупантами бюстами выдающихся личностей Азербайджана - Бюльбюля, Натаван и Узеира Гаджибейли.

Далее участники форума посетили Шушинскую крепость, где им рассказали об истории этого памятника.

Прогулка завершилась посещением одного из самых живописных мест в городе Шуша - Джыдыр-дюзю.