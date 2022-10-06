Азербайджан будет прилагать все усилия для наращивания многостороннего сотрудничества на благо народов прикаспийских государств - Али Асадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 октября в столице Российской Федерации Москве начал работу 2-й Каспийский экономический форум. В форуме принимают участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов.

Участники форума сначала провели переговоры в узком формате, в ходе которых подвели итоги Шестого каспийского саммита, состоявшегося 29 июня в Ашхабаде.

Затем состоялось пленарное заседание 2-го Каспийского экономического форума.

Выступив на заседании, премьер-министр Али Асадов заявил, что сотрудничество с прикаспийскими государствами занимает особое место во внешнеполитической стратегии Азербайджана.

Было отмечено, что в основе взаимодействия прикаспийских государств лежат взаимный учет интересов, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, а также невмешательство во внутренние дела друг друга.

Указав на солидную договорно-правую базу по отраслевому сотрудничеству между прикаспийскими государствами, Асадов сказал, что она охватывает многие сферы, в том числе безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт, экологические вопросы, а также другие области, представляющие взаимный интерес.

В этой связи Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 года в городе Актау, была охарактеризована как базовый документ для всестороннего сотрудничества прикаспийских стран, выражена убежденность в том, что ее скорейшее вступление в силу внесет важнейший вклад в дальнейшее взаимодействие на Каспии по всем направлениям.

Коснувшись экономических показателей Азербайджана, премьер-министр отметил, что по итогам 8 месяцев текущего года в стране наблюдается экономический рост, сохраняется положительная динамика в сфере внешней торговли.

«Отрадно, что по мере ослабления пандемии торговый оборот Азербайджана с прикаспийскими государствами также вернулся на траекторию роста», - сказал А.Асадов, добавив, что за 8 месяцев 2022 года торговый оборот Азербайджана со странами Каспийского региона увеличился более чем на 45%.

Обратив внимание на сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, премьер-министр отметил весомый вклад Азербайджана в реализацию и развитие международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые проходят через Каспийское море.

«Посредством коридоров Восток-Запад и Север-Юг наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана. Так, за 8 месяцев текущего года транзитные грузоперевозки через нашу страну по коридору Восток-Запад увеличились на 20%, а по маршруту Север-Юг – на 33%», - сказал Асадов.

Ключевым звеном данных коридоров премьер-министр назвал Бакинский международный морской торговый порт, по которому наблюдается ежегодное увеличение объемов транзитных грузов.

По мнению Асадова, растущая значимость Каспийского региона как части международных транспортных коридоров предполагает также и оптимизацию роли морских портов. «В этой связи ведется работа по увеличению перевалочных мощностей Бакинского порта с 15 до 25 млн тонн грузов в год», - сказал он.

Говоря о международных перевозках по Каспию, Асадов акцентировал внимание на проблеме обмеления. Было отмечено, что перед прикаспийскими государствами стоит необходимость принятия неотложных мер по осуществлению постоянных работ по углублению морского дна. Подчеркнута необходимость решения этой проблемы для организации полноценной транспортировки грузов.

Состоявшаяся 9 сентября в Баку первая трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Россией и Ираном была расценена как важный шаг для развития международного транспортного коридора Север-Юг. «По итогам встречи была подписана Бакинская декларация, в которой стороны выразили готовность к сотрудничеству и оценке возможностей для доведения уровня транзита по коридору Север-Юг до 15 млн тонн в год к 2030 году».

Участники форума были проинформированы о возможностях гражданского грузового флота Азербайджана, а также Бакинского судостроительного завода, доведено до внимания, что его возможностями могут воспользоваться все прикаспийские государства.

Был отмечен значимый вклад Азербайджана в эффективное использование Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Премьер-министр подчеркнул, что сложившиеся новые реалии после освобождения оккупированных территорий Азербайджана позволяют расширить возможности транспортных путей в регионе. «Сегодня мы активно работаем над развитием региональных транспортно-коммуникационных проектов. В этом смысле открытие Зангезурского коридора имеет весьма важное значение», - сказал он.

Внимание участников форума было также привлечено к коммуникационным проектам, в рамках которых осуществляется прокладка оптико-волоконного кабеля из Азербайджана в Казахстан и Туркменистан по дну Каспийского моря.

Было отмечено, что на днях ведущие телекоммуникационные операторы Азербайджана и Казахстана подписали в Астане меморандум о стратегическом партнерстве по соответствующему проекту.

Также было указано на наличие больших возможностей прикаспийских государств для наращивания сотрудничества в сфере энергетики.

Асадов отметил успешное осуществление добычи углеводородов в азербайджанском секторе Каспийского моря, добавив, что в этом процессе участвуют также компании из России и Ирана.

Премьер-министр также отметил достигнутую договоренность между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Было доведено до внимания, что Казахстан и Туркменистан используют транспортную и трубопроводную инфраструктуру Азербайджана для транзита своих энергоресурсов.

Коснувшись экологических проблем, премьер-министр заявил, что разделяя обеспокоенность прикаспийских государств по этому поводу, Азербайджан прилагает активные усилия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

Было отмечено, что в октябре в Баку планируется проведение 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря.

Премьер-министр выразил готовность Азербайджана и дальше прилагать все усилия для наращивания многостороннего сотрудничества на благо народов прикаспийских государств.

По итогам пленарного заседания было подписано Коммюнике 2-го Каспийского экономического форума.

(Перевод: Фидан Мустафаева)