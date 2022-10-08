В Карабахском экономическом районе планируется создание около 150 тыс. рабочих мест - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Мы не только обеспечим всю инфраструктуру на освобожденных территориях, но и обеспечим возвращение наших граждан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Естественно, что одним из основных факторов, обеспечивающих возвращение наших граждан, является создание рабочих мест. Мы надеемся, что только в Карабахском экономическом районе сможем создать около 150 тысяч рабочих мест", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)