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В Карабахском экономическом районе планируется создание около 150 тыс. рабочих мест - Эмин Гусейнов

Политика Материалы 8 октября 2022 11:48 (UTC +04:00)
В Карабахском экономическом районе планируется создание около 150 тыс. рабочих мест - Эмин Гусейнов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мы не только обеспечим всю инфраструктуру на освобожденных территориях, но и обеспечим возвращение наших граждан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Естественно, что одним из основных факторов, обеспечивающих возвращение наших граждан, является создание рабочих мест. Мы надеемся, что только в Карабахском экономическом районе сможем создать около 150 тысяч рабочих мест", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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