Очень рады видеть развитие, достигнутое в Карабахе спустя год – Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Верю, что с инвестициями, которые вкладывает Азербайджан, Карабах в кратчайшие сроки станет яркой звездой региона.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по завершении визита в Азербайджан.

«Наши азербайджанские братья быстрыми темпами продолжают строительство и реконструкцию на освобожденных от оккупации территориях. В прошлом году во время визита в Шушу и Физули мы ознакомились с проводимыми там работами. Очень рады видеть развитие, которое достигнуто в Карабахе спустя год, и наблюдать за его развитием изо дня в день», - сказал глава турецкого государства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)