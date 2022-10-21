Ввод в эксплуатацию Зангиланского аэропорта послужит развитию всего региона - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Аэропорт, введенный в эксплуатацию в Зангилане, послужит развитию не только Азербайджана, но и всего региона.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по завершении визита в Азербайджан.

«Открытие Зангиланского международного аэропорта мы провели вместе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым. Аэропорт, строительство которого завершено в Зангилане, расположен в очень важном месте, и внесет дополнительный вклад в развитие не только Азербайджана, но и всего региона. Обеспечение связи региона с миром, усиление линий коммуникаций являются стратегическими шагами», - сказал глава турецкого государства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)