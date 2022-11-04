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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 4 ноября 2022 08:52 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллисе и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Юхари Шорджа Кельбаджарского района. Басаркечерский район, с применением огнестрельного оружия разного калибра.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на этих направлениях, были предприняты адекватные меры реагирования.

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