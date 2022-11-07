Победа героической азербайджанской армии и лидерство Президента Ильхама Алиева навсегда в памяти каждого представителя тюркского мира - Ялчин Топчу

БАКУ /Trend/ - Победа азербайджанского народа, героической армии страны и лидерство Президента Ильхама Алиева, которые вписали почетную страницу в славную историю, навсегда в памяти каждого представителя тюркского мира.

Об этом сказал Trend в понедельник главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

Он подчеркнул, что будущие поколения не забудут этот исторический эпос, созданный Азербайджаном, победившим врага, совершившего преступления против человечности, нарушившего все нормы международного права, а также эпос об азербайджанской армии, поразившей мир неимоверной самоотверженностью, героизмом, любовью к своему Отечеству, народу.

"От всей души поздравляем с отмечаемым 8 ноября Днем Победы Азербайджан, радость которого - наша радость, боль которого - наша боль. Желаем упокоения душ погибших мирных жителей, в том числе 10-месячной Нарин и годовалой Медины, и военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение Карабаха, а также желаем здоровья ветеранам. Пусть славное Отечество Азербайджан вечно живет и процветает под своим трехцветным флагом!" - сказал Топчу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)