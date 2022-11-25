Президент Ильхам Алиев: Мы с самого начала поддержали посредническую инициативу ЕС и Шарля Мишеля

БАКУ/Trend/ - Мы с самого начала поддержали посредническую инициативу ЕС и лично господина Шарля Мишеля, потому что понимали, что после «похорон» бывшей Минской группы ОБСЕ требуется какая-то платформа, какой-то институт, который помог бы нам и Армении прийти к какому-то соглашению.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

«В этой связи инициатива господина Мишеля была очень своевременной. До сих пор мы провели несколько раундов встреч в Брюсселе. Думаю, все они были успешными. Пресс-релизы по итогам наших переговоров фактически помогли нам разработать формулу по урегулированию. Потому что после Второй Карабахской войны в Армении возникли определенные иллюзии. Им казалось, что они будут продолжать обсуждать с нами вопрос Карабаха. А мы с самого начала говорили, что этот вопрос абсолютно не обсуждается, что мы не собираемся обсуждать Карабах ни с одной страной, ни с одной международной организацией. Карабахский конфликт решен, это наша территория, признанная всеми. Карабах является нашим внутренним вопросом. Но нам требовалось придать этому формальный характер, что и было сделано. Если вы посмотрите на коммюнике, принятое на пражском саммите, то заметите, что Армения впервые официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, что означает суверенитет Азербайджана над Карабахом. В этом же пресс-релизе есть ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, которая оформила административные границы бывших советских республик. А это означает, что любые спекуляции по поводу статуса и так далее для армян Карабаха неуместны», - сказал глава государства.