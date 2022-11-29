В Азербайджане внесены изменения в Кодекс об административных проступках

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках.

Согласно закону, в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 9 июля 2021 года № 359-VIQ ”Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" вносятся следующие изменения в статью 279 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках:

- из статьи 279.0.1 исключаются слова “, в системах газосбережения и энергосбережения”.

- статьи 279.0.2 – 279.0.4 излагаются в следующей редакции:

“279.0.2. Нарушение требований, предусмотренных статьей 6 закона Азербайджанской Республики ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности", связанных с проведением аудита в энергетической сфере;

279.0.3. Неназначение администратора (менеджера) в энергетической сфере в соответствии со статьей 8 закона Азербайджанской Республики ”Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности";

279.0.4. Невыполнение обязательств по эффективному использованию энергетических ресурсов, установленных для производителей энергии, с учетом результатов оценки потенциала энергоэффективности в соответствии со статьей 13 закона Азербайджанской Республики ”Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности";.

- статья 279.0.5 отменяется.