В Ходжалы проведены обсуждения с командованием миротворцев в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», перейдя на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, продолжили переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями. Была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых.

3 декабря около 18:00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold» вернулись в город Шуша.

В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности.