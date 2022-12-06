Награжден личный состав, задействованный в учениях «Братский кулак» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 6 декабря, в «День высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в ходе совместных азербайджано-турецких учений, была проведена церемония награждения личного состава, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наградили отличившихся в ходе учений азербайджанских и турецких военнослужащих.

Затем министры обороны двух братских стран выступили перед личным составом.

В ходе выступления господин Х.Акар c удовлетворением отметил своё участие, наряду с начальником Генерального штаба и другими командующими видами войск, в «Дне высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в рамках совместных учений.

Министр национальной обороны Турции подчеркнул, что в условиях нарастания угроз и опасностей во всем мире обеспечить безопасность наших стран и нации можно лишь имея сильную армию. Совместные учения также представляют особую значимость в обмене опытом и повышении профессионализма.

Особо подчеркнув, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, готовая сплотиться в единый кулак против любых угроз и провокаций, Хулуси Акар отметил, что друг нашего друга - наш друг, а враг - наш враг.

В ходе своего выступления генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть в нашей стране военнослужащих братской Турции. Министр обороны подчеркнул, что в ходе учений все виды войск выполнили свои задачи на высоком уровне.

«После 44-дневной войны по поручению Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения Азербайджанской Армии в соответствие с моделью Вооруженных Сил Турции. Нам повезло, потому что Вооруженные Силы Турции - одна из ведущих армий мира. Как одна нация - два государства, мы эффективно используем этот шанс. Турецко-азербайджанское братство вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!», - отметил в своем выступлении министр обороны Азербайджана.